انت الأن تتابع خبر الأهلي يُفلت من قبضة صفقة برازيلية مميزة.. وتحوّل مفاجئ يجبر يايسلو على رفض احتراف فراس البريكان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أخفق النادي الأهلي في تحقيق تقدم في سوق الانتقالات الصيفي، وهذا ما يدفع المدير الفني الألماني ماتياس يايسله إلى الاعتماد على العناصر الهجومية الحالية في الفريق. حيث لم يتمكن الأهلي من ضم لاعبين جدد لتعزيز الخط الأمامي، رغم المحاولات المكثفة للتفاوض على عدة أسماء لامعة في عالم الكرة.

تم ربط النادي السعودي بمفاوضات مع البرازيلي إيفانيلسون من بورتو، والإنجليزي إيفان توني من برينتفورد، والكندي جوناثان ديفيد من ليل الفرنسي. بالإضافة إلى ذلك، أبدى نادي نيميخين الهولندي اهتمامًا بالتعاقد مع فراس البريكان، مهاجم الأهلي.

بينما وفقًا للإعلامي الرياضي بن جاكوبس من منصة (إكس)، فقد أكد نادي بورتو بيع إيفانيلسون إلى بورنموث الإنجليزي مقابل 37 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمتغيرات، واحتفظ بورتو بنسبة 10% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب. كان الأهلي قد حاول في وقت سابق التعاقد مع اللاعب البرازيلي لكن دون جدوى.

وفي تطور آخر، أعرب خالد العيسى، رئيس الشركة غير الربحية، عن الصعوبات المالية للنادي أمام الجماهير خلال مباراة كرة القدم ضد الهلال، مؤكدًا أن النادي لا يملك الأموال اللازمة لإبرام صفقات جديدة.

وقد بدأ الأهلي موسمه بخسارة في نصف نهائي بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، حيث خسر أمام الهلال بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1. سجل فيرمينو هدف الأهلي في الدقيقة 66، بينما تعادل الهلال في الدقيقة 90+3 عبر ميتروفيتش.