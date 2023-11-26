[وصفات جهنمية” احصلي على بشره بيضاء ووجه مشرق باستخدام هذه الوصفة السحريه..!!]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -طريقة عمل وصفات تفتيح البشرة وهذا ما تبحث عنه الكثير من الفتيات والنساء في الفترة الحالية التي تتزامن مع قدوم عيد الاضحى وهذه رغبتهن في الحصول على مظهر جذاب ومشرق وبشرة صافية مثل البشرة البيضاء، إنه حلم كل فتاة والبعض يستخدم كريمات التفتيح المتوفرة في الأسواق ولكن يمكن أن يكون لها آثار ضارة على البشرة بسبب المواد الكيميائية التي تحتويها ويلجأ البعض الآخر إلى الوصفات الطبيعية حيث تحتوي على مكونات طبيعية غير متضمنة وتضر بالبشرة.

كيفية عمل وصفات لتفتيح البشرة

يمكنك إنشاء وصفة لتفتيح البشرة بشكل طبيعي. هذه المكونات هي كالتالي:

• 4 ملاعق صغيرة دقيق.

• ملعقة صغيرة كركم.

• ملعقة صغيرة من الحليب.

• نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون.

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كيف يتم تحضير الوصفة

يمكنك تحضير هذه الوصفة بسهولة باتباع الخطوات التالية :-

تم إثبات النتائج ولا توجد أعراض سلبية على الجلد. والخطوات هي كما يلي:

حضري وعاءً صغيرًا وأضيفي كوبًا من الطحين والكركم واللبن وعصير الليمون واخلطيهم جيدًا حتى يمتزجوا جيدًا.

ثم نطبق الوصفة جيداً على الوجه والرقبة.

نترك الوصفة على الوجه لمدة عشرين دقيقة حتى يجف تماما.

بعد انقضاء الوقت المطلوب ، نشطف الوجه جيدًا بالماء الدافئ.

نستخدم الوصفة مرتين في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج، نغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر ثم بالماء البارد حتى تغلق المسام جيداً وتكرر مرتين في الأسبوع.