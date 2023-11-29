للعرسان فقط.. استخدم مسمار واحد من القرنفل بهذه الطريقة يجعله أقوى أضعاف الحبة الزرقاء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد قرنفل من النباتات التي تنمو في بيئة قاسية ومعروف القرنفل بفوائده الكثيرة حيث يعتبر من أفضل العناصر في بعض التراكيب الهامة ويتسم بأن له مذاق طيب ورائحة نفاذة وقوية مميزة وأيضا يمكن أن يدخل القانون في العطور والبخور وأيضا يستخدم كمطهر قوي للمنزل فهو مادة طبيعية يمكن وضعها دون إحداث أي ضرب أيضا يستخدم القرنفل كمسكن قوي للآلام ويساعد القرنفل على تحذي صحة الكبد وضبط معدلات سكر الدم في الجسم بالإضافة يعد القرنفل مضاد الأكسدة والبكتيريا.

استخدامات مختلفة القرنفل :

يمكن استخدام زيت القرنفل بوضع على الشعر ولكن يجب أن يتجنبوا أصحاب البشرة الحساسة.

يمكن وضع أعواد القرنفل كوب باللبن أو فنجان القهوة أو مع كوب الشاي

أيضا يستخدم القرنفل في وصفات الوصفا

يحتوي القرنفل على مضادات الميكروبات فذلك يساعد على نمو الكائنات الدقيقة والبكتيريا ويقلل من الإسهال والتشنجات

يستخدم أيضا القرنفل عند الشعور بألم شديد في اللثة أو الأسنان ولكن بعد التأكد من ذلك من الطبيب

كثرة استخدام القرنفل تساعد على تقوية جهاز المناعة

يساعد القرنفل على بناء عظام قوية

يعالج الشاي بالقرنفل محاربة الأرق

فوائد القرنفل :

يقوم بعلاج التهاب الحلق والتخفيف من آلامه .

يقلل من حالات الغثيان والدوار.

يعزز نمو ويقلل من التساقط الشعر. ويحمي فروة الرأس من ال ويحمي فروة الرأس من الالتهابات والعدوى.

يحارب الأرق ويساعد على النوم الجيد.

يقلل مستوى الكوليسترول .

يساهم في الحفاظ على صحة القلب .

يحافظ على وظائف المخ.