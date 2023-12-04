العريس والمعازيم مصدومين .. سعودية تفاجئ المأذون وتطلب منه أن ترى هذا الشيء في العريس قبل عقد النكاح.. لن تصدق ما هو

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - دائما ما تظهر لنا في مراسم الزواج وعقد النكاح بعض الأمور الغريبة والتي لم تكن في المحسبان ولم تخطر علي بال أحد، حيث قدمت عروسة سعودية بتحديد شرطًا غريبا لإكمال مراسم زفافها، حيث أنها أصرت بتعنت شديد على أن يجتاز عريسها فحوصات طبية خوفًا من إمكانية الإصابة ونقل الأمراض إليها. حيث أكدت الفتاة بشدة علي أن عريسها يجب عليه أن يجري الفحوصات قبل تحديد موعد عقد الزواج، مشيرة إلى أنه يخرج باستمرار ويختلط مع الآخرين، على عكس وضعها حيث تلتزم بالمتطلبات الصحية وتبقى في المنزل.
سعودية تفاجئ المأذون وتطلب منه هذا الطلب!!
أشارت إلى أن الوباء الذي اجتاح العالم أسفر عن وفاة العديد من الأشخاص، مشيرة إلى وفاة أحد أقاربها بعد أن أُصيبت بالوباء خلال زيارة عائلية، وتوفيت خلال 24 ساعة من دخولها المستشفى. أصرت العروس بقوة على ضرورة خضوع العريس للفحوصات الطبية قبل تحديد تاريخ الزفاف، مع التأكيد على استعدادها للبقاء في المنزل والالتزام بالإجراءات الصحية، بينما يستمر العريس في التفاعل مع الآخرين.
أشارت إلى أن الجائحة التي أثرت على العالم أودت بحياة العديد من الأشخاص، مذكرة بحالة قريبة منها توفيت بعد أن أُصيبت بالعدوى خلال زيارة عائلية، وتوفيت خلال 24 ساعة من دخولها المستشفى، تعكس هذه القصة الحس الحذر والوعي الصحي الذي يجب أن يكون موجودًا في مثل هذه الظروف الصحية الحرجة.
نصائح لإجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج
- اختبار السكري: لاكتشاف مشاكل مستويات السكر في الدم.
- تحليل البول: لاكتشاف مشاكل في الكليتين أو الجهاز البولي.
- اختبار ضغط الدم: لقياس ضغط الدم والتحقق من مشاكل القلب.
- فحص الأمراض المعدية: يشمل فحص الأمراض المنقولة جنسيًا وفحص الكبد.
- تحليل الهرمونات: هام لاكتشاف أية اضطرابات هرمونية قد تؤثر على التكاثر.