بدون عجن ولا تخمير طريقة عمل الفطائر الحادقة السريعة بحشوة البيتزا في الطاسة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل أنت من محبي البيتزا وتبحث عن طريقة سريعة وسهلة لتحضيرها؟ الفطائر الحادقة بحشوة البيتزا في الطاسة هي الحل المثالي لك، هذه الوصفة لا تتطلب عجنًا أو تخميرًا، وتمكنك من الاستمتاع بطعم البيتزا اللذيذ في وقت قصير جدًا وفي أي وقت يمكنك عملها بكل سهولة ومكوناتها بسيطة.

مكونات الفطائر الحادقة السريعة

للعجينة:

كوب واحد من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة ملح.

كوب واحد من الماء أو الحليب.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. للحشوة

صلصة البيتزا.

جبنة موزاريلا مبشورة.

فلفل أخضر مقطع.

زيتون مقطع.

سجق أو بيبروني مقطع (حسب الرغبة).

فطر مقطع (اختياري).

طريقة التحضير

تحضير العجينة: في وعاء، اخلط الدقيق مع البيكنج باودر والملح.

أضف الماء أو الحليب تدريجيًا مع الاستمرار في الخلط حتى تحصل على عجينة سائلة ومتجانسة.

أضف ملعقة الزيت وامزج العجينة جيدًا. تحضير الحشوة: جهز المكونات المفضلة لحشوة البيتزا كالجبن والسجق والزيتون والفلفل. طهي الفطائر: سخن طاسة غير لاصقة على النار.

صب كمية من العجينة في الطاسة لتغطي القاعدة بطبقة رقيقة.

اترك العجينة تطهى لدقيقة واحدة تقريبًا حتى تتماسك. إضافة الحشوة: وزع صلصة البيتزا فوق العجينة.

أضف الجبن الموزاريلا وباقي مكونات الحشوة. استكمال الطهي: غطي الطاسة واترك الفطيرة تطهى لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 دقائق حتى تذوب الجبنة وتنضج العجينة. تقديم الفطائر: بمجرد الانتهاء، ارفع الفطيرة من الطاسة وقدمها ساخنة.

تعتبر الفطائر الحادقة بحشوة البيتزا المحضرة في الطاسة بدون فرن طريقة مبتكرة وسريعة للتمتع بوجبة شهية، وتتميز هذه الفطائر بسهولة تحضيرها وقدرتها على توفير تجربة طهي ممتعة ومباشرة، يمكن تحضيرها في أي وقت من النهار أو الليل لوقت الجوع المفاجئ ستكون حل رائع.