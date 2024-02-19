انت الأن تتابع خبر اجدع من سما المصري .. إطلالة ساخنة من الدلوعة عبير صبري بمايوه شفاف علي البحر أظهر جمالها.. ومتابع احلي من يسرا وليلى علوي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانه المصريه عبير صبري مع اقوى محركات البحث في ذلك بعد ما قامت بينشر صوره جديده لها على حسابي على موقع انستغرام وهي ترتدي مايوه في حمام السباحه.

وتعود الفنانه عبير صبري من اشهر الفنانين في مصر وقدمت العديد من الاعمال الفنيه والدراميه الكثيره ومن ابرزهم مصر المزاج الخير وفي العصافير النيل والعديد من الاعمال الفنيه الاخرى

نشرت الفنانة عبير صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة تكشف جمالها.

وظهرت بها عبير صبري، في حمام السباحة بمايوه اسود لن تظهر تفاصيله ولكنها نسقت نضارة شمس باللون الفسفوري

ومن الناحية الجمالية، لم تضع عبير صبري أي مكياج وظهرت بطبيعتها .

يُذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل” خيانة عهد” مع عدد من النجوم منهم يسرا وجومانا مراد وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها..