انت الأن تتابع خبر وفاء موصللي بإطلالة جديدة والجمهور يعلق: كبيرة كل التقدير الك (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وكشفت وفاء موصللي حيال الجـانب المهـني فيما يخص الدراما ” الأزمـة يلي صـارت عنا كانت وراء الجـرأة يلي عم تنطـرح بالدراما .. والدراما السـورية اتجـهت لإرضاء بعض القنـوات فقط “.

وأوضحت وفاء موصللي ” أنا مسـتغربة ليش الناس عم ينتقـدو الفنانين يلي عم يتواجدو عالتيك توك وحتى أنا مابعرف شو هاد تيك توك وشو بيتشغل وشو بيعملو الفنانين فيه “.

واختتمت موصللي” في كتير مواهـب شـابة طالعة حالياً وأكيد على عاتـقهم يحمـلو الدراما لينهـضو فيها ويعيدو بريقـها إلها ” .

وظهرت الممثلة الاستثنائية وفاء موصللي بِـ لقطاتٍ جديدة لها لا تخلو من العفوية واللطافة والملامح الجذابة والمُلفتة ضمن ظهورٍ مُميز ولطيف لها.

بعـد تعـرض الفنـانة القـديرة وفاء موصللي لـ وعـكة صـحية .. الفنـانة سحر فوزي تطمـئن محبـيها بالقـول ” الحمـد لله على سـلامـتك حبيـبتي وفـاء .. وعـكة ومـرقت وإن شـاء الـله ما بتنـعاد “.

وأضـافت الممثـلة سحر فوزي عقـب لقائها وفاء موصللي قـائلة ” الحمـد لـله إني شـفتك بألـف خيـر والحمـد للـه على سـلامـتك وما تشـوفـي شـر ” .

وتعرضت الفنانة السورية القديرة وفاء موصللي لوعكة صحية رقدت بعدها في الفراش بسبب تعبها منها.

يُذكر أن وفاء موصللي و سحر فوزي صديقتان في الوسط الفني وقاما بعدة أعمال درامية مع بعضهما منها مسلسل باب الحارة.