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رياض - احمد صلاح -محمد الشماط أبو رياح الدراما السورية كما اشتهر بدور الخضري أبو مرزوق في باب الحارة ووالد الفنان سمير الشماط

من هو محمد الشماط؟

محمد الشماط ممثل سوري ولد في العاصمة دمشق في منطقة العمارة عام 1936 ولذلك فهو يبلغ من العمر 85 عام، وهو مسلم سني، مثل العديد من المسلسلات والأفلام ومن أفلامه الفيلم السوري سائق الشاحنة وقد اشتهر بدور “أبو رياح” في مسلسل صح النوم ودور “أبو مرزوق” بائع الخضار في المسلسل الشهير باب الحارة.

مسيرة محمد الشماط الفنية

بدأ الشماط حياته الفنية واقفاً على خشبة المسرح واحترف الفن عام 1958م و وعمل في المسارح المحلية في سوريا إلى أن تم تأسيس المسرح القومي السوري.

شارك في العديد من الأعمال الفنية منذ تم تأسيس التلفزيون السوري عام 1960م.

كانت بدايته في التلفزيون عام 1970م عندما قدم مسلسل “حارة القصر”، وقد توالت بعدها أعماله الفنية المتنوعة بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات أيضاً.

أما من أبرز الأعمال الفنية التي قدمها الفنان محمد الشماط هو مسلسل “الخوالي” والذي تم عرضه في عام 2000 وجسد فيه شخصية أبو جمعة، كما قام بتأدية دور أبو مرزوق في مسلسل باب الحارة الأجزاء (1، 2، 3، 4، 5، 7، 10، 11)

يعتبر الفنان القدير محمد الشماط من فناني الرعيل الأول والجيل الذي ساهم في تأسيس الحركة الفنية في سوريا سواء على خشبة المسرح القومي السوري أو التلفزيون السوري بالإضافة إلى ذلك فهو عضو مؤسس في نقابة الفنانين السوريين.

قدم شخصية المختار أبو صالح في مسلسل “الغربال” في جزئه الأول والذي تم عرضه في عام 2014م. وكان آخر أعمال الفنان الشماط هو مسلسل باب الحارة الجزء الحادي عشر والذي تم عرضه في عام 2021م.

أما من أهم المسلسلات التي شارك بها: باب الحارة بدور “أبو مرزوق”، ليالي الصالحية ضيف شرف الحلقة الأخيرة، الخوالي بدور “أبو جمعة”، ملح وسكر، طرابيش، الغربال، صايعين ضايعين عندما شارك الفنان المصري الراحل حسن حسني في مسلسل والذي تم عرضه في عام 2011م، حارة خارج التغطية، رجال الحارة، ومثل العديد من المسلسلات مع الممثل الكوميدي السوري دريد لحام ونهاد قلعي ورفيق السبيعي مثل صح النوم وملح وسكر ووادي المسك وعريس الهنا.

أعماله السينمائية : امرأة لا تبيع الحب، امرأة تسكن وحدها، ذكرى ليلة حب، غوار جيمس بوند، غراميات خاصة، العندليب، حبيبي مجنون جداً، عندما تغيب الزوجات، صح النوم، صيد الرجال، بنات الكاراتيه.

وقد امتدت مسيرته الفنية لما يقرب من 65 عاماً تنوعت بين الدراما والسينما والمسرح وله عشرات الأعمال الدرامية إذ يكاد الفنان محمد الشماط لا يغيب عن دراما البيئة الشامية تحديداً.

حياة الفنان محمد الشماط الأسرية

الفنان محمد الشماط متزوج ولديه عدد من الأبناء والأحفاد يعرف منهم الفنان سمير الشماط كونه دخل المجال الفني كجده ومن المعروف عن أغلب الجيل الأول أنهم لم يكونوا يشركوا حياتهم الخاصة في الإعلام لا بالتصريح ولا بالظهور الإعلامي وبهذا يكون محمد الشماط أحدهم.

قصة إصابة الفنان محمد الشماط بالجلطة الدماغية وشفاؤه منها

نقلاً عن لسان الفنان القدير محمد الشماط فإنه قد تعرض لجلطة دماغية عام 1995 كادت أن تودي بحياته وقد تسببت له في شلل شبه كلي بالإضافة إلى فقدان ذاكرته وعدم القدرة على النطق بطريقة صحيحة، وقد أخبره الطبيب بأنه سيبقى على حاله هذا إلى أن يحين أجله.

ثم خرج من المستشفى ليستكمل رحلة علاجه في المنزل بلا حول له ولا قوة، إلى أن قرر أبنائه السفر به إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يقيمون هناك لكي يستكمل مسيرته العلاجية، واستمر هناك في علاج فيزيائي استمر لأربع سنوات منذ إصابته وحتى عام 1999م، وذلك حتى يستطيع المشي والكلام بشكل طبيعي.

وقد أضاف الشماط قائلاً أن الطبيب الذي أشرف على علاجه كان يهودي الديانة وأن الطبيب نصحه أن يداوم على قراءة القرآن الكريم وذلك كنوع من التدريب على النطق والكلام، وهو ما حدث بالفعل فقد التزم الشماط بهذه النصيحة وداوم على قراءة القرآن إلى أن عاد إليه النطق مرة أخرى خلال ثلاثة أشهر ليعود وينطق بشكل سليم ومنذ ذلك الوقت لم يترك قراءة القرآن أبداً على حد قوله.

شائعة وفاة الفنان محمد الشماط عام 2019 ونجاته من قذيفة هاون في ركن الدين