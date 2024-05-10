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رياض - احمد صلاح - أناهيد فياض اشتهرت بدور دلال في باب الحارة وحققت حلم حياتها… فما هو؟

من هي أناهيد فياض؟

أناهيد فياض فنانة أردنية فلسطينية الأصل ولدت في العاصمة الأردنية عمان في السادس من شهر تموز/يوليو عام 1983 وفي ويكيبيديا ذكر أنها مولودة في دمشق، وهي تحمل الجنسية الأردنية كذلك، اشتهرت في الدراما السورية من خلال شخصية دلال بنت أبو عصام الذ أدى دوره الفنان عباس النوري في مسلسل البيئة الشامية الأشهر في الوطن العربي “باب الحارة”. وكان دور مميز ولافت وعرفها الجمهور العربي من خلاله، ولكنها كانت معروفة لدى الجمهور السوري قبل ذلك بسنوات.

مسيرة أناهيد فياض الفنية

استقرت أناهيد فياض في دمشق ودرست البكالوريا فيها ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرجت في دفعة 2004 التي ضمت إضافة إليها كل من الفنانين: شادي مقرش، جمال سلوم، أسامة حلال، رغد مخلوف، نسرين فندي، ميرنا زينون، ديانا فاعور، سوسن أرشيد، ريم زينو.

أول أعمالها في الدراما السورية مسلسل الهروب إلى القمة، وإضافة لشهرتها بدور دلال بنت أبو عصام في باب الحارة، إلا أنها اشتهرت في مجال الدبلجة المتعلقة بالدراما التركية عندما أدت صوتيا دورة الممثلة التركية “توبا بيوكستون” في سنوات الضياع، كما أنها أدت دور الممثلة التركية توبا في أغلب الأعمال التي تم دبلجتها وهي مسلسلات: إكليل الورد، عاصي، بائعة الورود، ليكون صوتها ملازما لهذه الممثلة.

أبرز المسلسلات التي شاركت فيها “الهروب إلى القمة” عام 2003 وأشواك ناعمة وباب الحارة وبيت جدي و42 يوم.

أما الأفلام السينمائية فشاركت في فيلم “لكل ليلاه” وفيلم “200 ليلة”.

غابت عن الساحة الفنية بين عامي 2011 و 2013 لتعود وتظهر في مسلسل باب الحارة.

زوج الفنانة أناهيد فياض

تزوجت الفنانة أناهيد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الحكومة الأردنية عام 2011 وهو المهندس مثنى غرايبة وأنجبت منه ابنها كرم.

وهو ما أعلنته عن سبب غيابها عن الساحة الفنية لسنوات وعودتها مرة أخرى عام 2014 فقالت: “ليس لغيابي أي علاقة بالأزمة السورية كما يعتقد البعض، فأنا ابتعدت قبل الأزمة بسبب ولادة ابني كرم لأني أعتقد أنه من حق أولادنا علينا التفرغ لهم خصوصاً في السنين الأولى من ولادتهم، وكان من تبعات القرار الاستقرار في الأردن كونها بلد زوجي وأنا حالياً أملك الجنسية الأردنية”.

تعرض زوجها مثنى غرايبة للانتقادات في الأردن بسبب زواجه من فنانة، وكونه وزير ليؤكد أنه فخور بزوجته التي بقيت تشجعه عندما يتعب أو يتقاعس.

درست الاعلام وحصلت على ماجستير بالإعلام عام 2019 من معهد الاعلام الأردني بعد أن استقرت مع زوجها في عمان الأردن.

زيارة أناهيد فياض إلى غزة وتحقيق حلمها

زارت أناهيد فياض وطنها الأصلي غزة والتقت أقاربها لتحقق حلم حياتها وقد لتتعرف عليهم عن قرب بعد فراق دام 48 عام. ورافقها في زيارتها كل من والدها ووالدتها.

حيث بدأت العائلة رحلتها بالسفر من دمشق إلى بيروت ليسافرا جواً إلى عمان في الأردن ليدخلا من الأردن إلى قطاع غزة.

حرصت أناهيد على أن ارتداء العباءة المطرزة على الطريقة الفلسطينية فجلست وسط والديها في منزل خالها وعمتها في خان يونس، وقد صرحت بأنها لم تتوقع في يوم من الأيام أن تزور غزة وتستنشق هواءها وقالت بتصريحها لأحد وسائل الإعلام: “لفتني عند دخولي غزة شجر النخيل العملاق وكروم العنب الذي اشتهيت أن أتذوق طعمه في غزة، عمائرها وأسواقها وأطفالها، وكل شيء في غزة هو بمثابة معلم تاريخي سيدون في حياتي”.

كذلك أوضحت أناهيد أنها تركت سوريا التي كانت تعيش فيها لسنوات بسبب الأوضاع المتوترة هناك وسافرت إلى الأردن برفقة زوجها وابنها وبعد أن تواصلت مع عائلتها قرروا جميعاً العودة إلى فلسطين مرة أخرى.

معلومات عن أناهيد فياض

والد الفنانة أناهيد فياض هو السياسي الأردني علي فياض وتنقلت معه أناهيد في طفولتها بين سوريا والأردن.

ولد والد أناهيد عام 1947 في قرية كرتيا في قضاء غزة (حسب تقسيمات فلسطين خلال الانتداب)، وكان سفيراً لمنظمة التحرير الفلسطينية في فيتنام عام 1976.

للفنانة أناهيد أخ وأخت هما زياد فياض والإعلامية هانوي فياض.

الفنانة أناهيد فياض على السوشال ميديا