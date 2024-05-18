الاتحاد الأوروبى يدين هجومًا استهدف أجانب فى أفغانستان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 06:31 مساءً - أدان الاتحاد الأوروبى بأشد العبارات هجومًا مسلحًا استهدف مجموعة من السياح الأجانب فى مدينة باميان بأفغانستان.



وذكر الاتحاد الأوروبى فى بيان (نقلته دائرة العمل الخارجى التابعة له عبر موقعها الرسمى ): أن قلوبنا مع عائلات وأحباء الضحايا الذين فقدوا أرواحهم والجرحى فى الهجوم .



وكانت مصادر محلية فى أفغانستان أكدت استهداف العديد من السياح الأجانب الليلة الماضية فى سوق باميان المركزى أمام مطعم يعرف باسم "لاجوارد"، وكان المصابين فى هذا الحادث هم سياح من أستراليا والنرويج وليتوانيا وإسبانيا.