سوسن بدر تهنئ ريم سامي بمناسبة زفافها

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت النجمة سوسن بدر الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي بمناسبة زفافها، حيث شاركت صورة للعروسين عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت سوسن بدر على الصور قائلة: "الف مبروك لاحلى عروسين ريم ومحمد ربنا يسعدكم ويفرح قلب مامتها دكتورة صبورة بيها وبأولادها".

أعمال تنتظرها سوسن بدر

جدير بالذكر إنه تنتظر الفنانة سوسن بدر عرض حكاية “دقيقة الا ربع” إحدى حكايات مسلسل “أسود باهت” وتدور أحداث العمل في إطار إثارة وتشويق والبحث عن جريمة قتل، ومن بطولة سوسن بدر، محمد علي رزق، حسني شتا، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ريم أحمد، زينب الغريب، مصطفي منصور، ريهام نبيل،طه خليفه، ياسر ربيع، تأليف إسلام شتا وعلا الزرقاني، ومن إخراج ممدوح زكي.

آخر أعمال سوسن بدر

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مشاركتها في السباق الرمضاني من خلال مسلسل قلع الحجر، والذي ضم بجانبها عدد من النجوم، وكان من أبرزهم: مسلسل قلع الحجر شارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم الفنان محمد رياض، رياض الخولي، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، ومفيد عاشور، ومدحت تيخة، ومحمود الجابري، وسميرة عبد العزيز، وبهاء ثروت، وسميرة صدقي، وأحمد الشافعي، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأيمن الشيوي، وآية عبد الرحمن الأبنودي، وعمر رياض، والعمل من إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي

و دارت أحداث مسلسل قلع الحجر في إطار درامي، حيث تدور أحداث المسلسل في الصعيد، حول قصة حدثت بالفعل، حيث العمدة (فرماوي)، والشاب المتمرد (عبدالحي) الذي يدخل في عدة أزمات بسبب تسلط والديه، كما يتطرق العمل إلى قضية حقوق المرأة.