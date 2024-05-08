انت الأن تتابع خبر دانا جبر اشتهرت بعائلتها الفنية والتمثيل وفضيحة تسريب الصور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -جدها الفنان الراحل محمود جبر ووالدتها هنادي جبر وخالتيها الفنانتان ليلى ومرح جبر وتزوجت وانفصلت في عمر الثامنة عشر .. وتسبب تصوير صور وفيديوهات عارية لها بفضيحة هزت المجتمع السوري، وقسمته إلى مهاجم ومدافع.

من هي دانا جبر؟

دانا جبر هي فنانة سورية شهيرة، فهي ابنة عائلة جبر الفنية وهي من أسرة مسلمة درزية من جبل العرب محافظة السويداء، جدها الفنان الراحل محمود جبر وجدتها الفنانة الكبيرة هيفاء واصف، وخالتيها الفنانتين الكبيرتين مرح وليلى جبر وقد بدأت مشوارها عام 2006.

دانا جبر ويزن السيد ثنائي فني ناجح في الدراما السورية

شكلت الفنانة السورية دانا جبر في السنوات الأخيرة ثنائيا فنياً ناجحاً مع الفنان يزن السيد ، فتشاركا معاً في عدة مسلسلات، مثل: “سنة أولى زواج”، “ومضات”، “فرصة أخيرة”، وهما يستعدان لتصوير مسلسل “سنة ثانية زواج”.

دانا جبر واسمها الحقيقي

اسمها الحقيقي دانا فرج نادر العش، بينما دانا جبر هو اسمها الفني كنوع من الامتنان لعائلة والدتها الفنية الكبيرة، مواليد العاصمة السورية دمشق عام 1989. والدتها هي السيدة هنادي جبر ابنة الفنان محمود جبر والفنانة هيفاء واصف ، وهي بعيدة عن الوسط الفني على عكس شقيقتيها مرح وليلى جبر .

دانا جبر الحفيدة التي لم تلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية

الحفيدة جبر لم تلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ، واكتفت بالخبرة التي أخذتها عن عائلتها الفنية ، فهي ترافق خالتها مرح جبر منذ أن كانت طفلة في السادسة ، لذا تعتبرها معلمتها الأولى ومن حيث الشكل ترى أنها تشبه خالتها ليلى جبر .

مسيرة دانا جبر الفنية

بدأت الفنانة دانة جبر مسيرتها الفنية في عام 1995 كطفلة وهي بعمر الست سنوات في عدد من المسلسلات وبرامج الأطفال، لكن البداية الحقيقية كانت في عام 2006، وقد كانت في عمر ال 17 عاماً، حيث شاركت في مسلسل ” سجون بلا محاكم ” .

دور جميلة بنت أبو عصام عام 2008

وقع الاختيار على الفنانة دانا جبر لأداء شخصية ” جميلة بنت أبو عصام “، في مسلسل باب الحارة عام 2008، بعد أن انسحبت من أداء الدور الفنانة تاج حيدر، التي رأت أن الشخصية لم تعد تقدم جديداً، لتصبح فرصة هامة في مسيرتها الفنية لتنضم أحد أشهر مسلسلات الدراما السورية في الوطن العربي .

مشاركتها بفيلم مناحي السعودي 2008 رفع رصيدها الشعبي عربياً

عام 2008 شاركت في الفيلم الخليجي الشهير ” مناحي ” ، للفنان السعودي فايز المالكي .

آخر أعمالها التليفزيونية، كان مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل ” مقابلة مع السيد آدم ” الذي عرض في رمضان الماضي عام 2021 .

فضائح دانة جبر الأربعة: زواجها المبكر بسن ال18 وأدوارها الجريئة وهوسها بعمليات التجميل وتسريب صور فاضحة لها

تزوجت الفنانة دانا جبر في عمر الثامنة عشر لكن الزواج لم يستمر طويلا وانتهى بالطلاق وزوجها غير معروف آنذاك ولليوم.

تُتهم الفنانة دانة جبر بأنها مهووسة بعمليات التجميل لكنها تعترف بإجراء عملية تجميل واحدة لأنفها، وتبرر ذلك بالجيوب الأنفية، لكنها تعترف أنها مهووسة بالتفاصيل الدقيقة لشكلها وأنها بالغت في حقن شفتيها.

تتهم جبر أيضاً بجرأتها على الصعيد الفني من حيث اختيار الأدوار وعلى الصعيد الشخصي من حيث اختيار ملابسها الغير ملائمة في كثير من الأحيان، وعن ذلك تقول : أنا جريئة ومستعدة لتقديم كل الأدوار والشخصيات البعيدة جدا عن دانة جبر الإنسانة ، كما إنني جريئة لتقديم بعض الشخصيات التي تسبقني بمراحل كثيرة عمريا وفكرا “.

وفي عام 2020 تعرضت الفنانة دانا جبر لأزمة كبيرة، عندما سُربت صورها الخاصة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فقيل أن شخصاً ما ارتبط بها سابقاً وابتزها، وقيل أن هاتفها سُرق منها وتسربت الصور الفاضحة الخاصة بها.

دانا جبر وأزمة تسريب الصور

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، في نهاية شهر أغسطس 2020 بمجموعة من الصور الجريئة للفنانة دانا جبر، الأمر الذي سبب صدمة كبير لجمهورها في الوطن العربي. وانقسم المتابعون أمام هذه الصور إلى قسمين، قسم يؤكد أن هذا الفعل لا يمكن أن يصدر عن فنانة من عائلة فنية عريقة مثل عائلة جبر بينما القسم الآخر اعتبر أنها المسئولة عن انتشار هذه الصور في سبيل إحداث ضجة حولها .

المكتب الإعلامي للفنانة دانا جبر حذر من تداول هذه الصور، مؤكدا أنها صور خاصة بجبر، قديمة وغير معدة للتداول بأي شكل من الأشكال وأن تسريبها يهدف للتشهير بها . وفي ذلك الوقت خرجت جبر في لقاء مع الإعلامي السوري أحمد الدرع، لتؤكد أن موضوع الصور المسربة أصبح الآن بين يدي قسم الجرائم الإلكترونية، وتوعدت بملاحقة قرب الصور وكل من ساعد على تداولها، لكن حتى الآن لم يعلن عن هوية المبتز ولا كيف وصلت إليه هذه الصور. لتذكر في تصريح آخر أن هاتفها تعرض للتهكير وأنها في الغالب صور فوتوشوب.

دانا جبر وفضيحة الطعن بالثورة السورية في امتداد لفضيحة الصور

وذكرت أورينت في أغسطس 2020، أن الهكر الذي قام بنشر صورها الفاضحة على انستغرام زعم أنه يطالبها بمبالغ كبيرة وأنه سيتبرع بها للنازحين في المخيمات السورية، ليرد عليه شباب الثورة والمعارضين متهمين دانة الجبر بأنها هي من قامت بتسريب تلك الصور للطعن بالثورة وأنه أمر قد اتفقت عليه مع من سرب تلك الصور، في حين استنكر آخرون قيمة تلك الصور وأنها تسعى للوصول لتريند بغاية المزيد من الشهرة، ولا فرق في الأصل بين تلك الصور المسربة وصورها الرسمية على حسابها في فيسبوك أو أعمالها الدرامية.

دانا جبر في مواقع التواصل الاجتماعي