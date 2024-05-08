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رياض - احمد صلاح - مرح جبر سلبت قلوب العرب بشخصية جواهر وكانت أحد نجمات سلسلة مرايا

من هي مرح جبر ؟

مرح جبر ممثلة سورية بارزة في الساحة الفنية السورية والعربية من مواليد 30 مايو / أيار عام 1968 في دمشق بعد عام من ولادة أختها الفنانة ليلى جبر. تربت داخل عائلة فنية عريقة، وهي تعد واحدة من نجمات سلسلة “مرايا” إلى جانب ياسر العظمة، واشتهرت بشخصية جواهر البدوية التي جسدتها في مسلسل يحمل اسم “جواهر”، واعتزلت الفن عام 2002 ولكنها عادت بعد 5 سنوات .

درست الحقوق وترعرعت داخل عائلة فنية كبيرة واشتهرت بشخصية ” جواهر ” وتزوجت في الأربعين.

مسبرة مرح جبر الشخصية

درست مرح جبر الحقوق في الجامعة اللبنانية.

انضمت إلى نقابة الفنانين في يونيو 1994.

تربت داخل عائلة فنية عريقة، فوالدها هو الممثل الراحل محمود جبر ووالدتها هي الممثلة هيفاء واصف، وشقيقتها هي الفنانة ليلى جبر، وابنة شقيقتها هي الفنانة دانا جبر ، عمها هو الممثل ناجي جبر الشهير بالقبضاي أبو عنتر. وعمها الثاني هو الممثل هيثم جبر الذي اشتهر بمسلسل باب الحارة، وخالتيها الفنانة القديرة منى واصف، والفنانة الراحلة غادة واصف بطلة الأدوار الثانوية في الدراما السورية.

كانت مرح جبر واحدة من نجمات سلسلة ” مرايا ” حيث شاركت في الأجزاء من عام 1996 حتى 2011، مع ياسر العظمة وسليم كلاس وحسن دكاك وتوفيق العشا.

اشتهرت بشخصية البدوية الحسناء ” جواهر ” في مسلسل يحمل اسم ” جواهر ” عام 1994. لتسلب قلوب العرب بالقصائد النبطية التي كانت تلقيها خلال حلقات المسلسل، والتي كتب معظمها من تأليف أمير دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمير دبي أما العمل فكان من إخراج نجدة إسماعيل أنزور.

من الأعمال البدوية الجميلة التي قدمتها أيضاً راس غليص مع الفنان رشيد عساف، وقد أخذت الدور الذي أدته الفنانة هناء ثروت في النسخة القديمة للمسلسل الشهير عام 1976. ومسلسل وضحى وابن عجلان عام 2007 في إعادة للنسخة القديمة من سبعينيات القرن الماضي وهو المسلسل “أي النسخة القديمة” الذي اشتهر فيه الفنان المصري الراحل يوسف شعبان. فكان دورها مميزاً في نسخته الأحدث.

كما تميزت في مسلسل أبو كامل عام 1990 إلى جانب شقيقتها ليلى جبر وأسعد فضة وملك سكر وعبد الفتاح مزين وكذلك في مسلسل العنكبوت عام 1990. وهو من أوائل أعمالها.

زواج الفنانة مرح جبر

تزوجت مرح جبر مرة واحدة وهي في سن الأربعين، من الكاتب السوري عثمان جحا ولكن لم تستمر الزيجة حيث تم الطلاق بعد زواج استمر أحد عشر عاماً من عام 2008 إلى يونيو عام 2019، ولم تنجب أي أبناء.

أبرز الأعمال التي شاركت فيها الفنانة مرح جبر