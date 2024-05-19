إلهام عبد البديع: 'ندمت لرفضي العمل مع الزعيم عادل إمام لهذا السبب'

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة "إلهام عبد البديع" في حوارها ببرنامج "بنت البلد" المذاع عبر قناة Ten اليوم الأحد عن سبب رفضها التعاقد مع الزعيم عادل إمام في مسلسل عوالم خفية وقالت: كنت في ذلك الوقت بدأت تصوير مسلسل "اهو ده اللي صار" بطولة الفنانة روبي وفي ذلك الوقت عرض عليا "مسلسل عوالم خفية" واضطررت للرفض بسبب عدم توافق مواعيد التصوير بين المسلسلين.. وندمت على رفضي هذا العمل القيم.



وأضافت قائلة:- كنت في غاية السعادة أثناء الوقوف امام الزعيم عادل إمام في مسلسل فلانتينو وشرف لأي فنان الوقوف امامه.



وذكرت إلهام إنتهائها من تصوير الفيلم السينمائي "جبل الحريم" أول فيلم سينمائي مصري يعتمد على البطولة النسائية دون مشاركة للرجال نظرًا لاعتماده على تسليط الضوء على العديد من القضايا النسائية، ويشارك في بطولته سوسن بدر، نهال عنبر، نسرين أمين، وأميرة العايدي، ونانسي صلاح، وإلهام عبد البديع، تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام عبد البديع مسلسل "عالم تاني" وهو من بطولة رانيا يوسف، فريال يوسف، فراس سعيد، نضال الشافعي، سميرة صدقي، مروة عبد المنعم، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.