انت الأن تتابع خبر رباب كنعان تثير الجدل بإطلالتها من عزاء الممثل محمد قنوع والجمهور يعلق: آنسة وردة شو صاير فيكي (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رباب كنعان الفنانة السورية التي اشتهرت بشخصيّة السكرتيرة الحسناء “الآنسة وردة” ضمن أحداث المسلسل الشهير “يوميّات جميل وهناء” الذي لعب بطولته الثنائي أيمن زيدان ونورمان أسعد.

أثارت رباب كنعان الجدل بأحدث صورها التي أطلت بها خلال تقديم واجب العزاء للممثل محمد قنوع حيث بدت بتغييرات ملفتة.

فيما استرجع الجمهور ذكرياته مع المسلسل ومع شخصيتها الشهيرة حيث كانت تضفي المرح على أحداث المسلسل.

الفنانة السورية رباب كنعان تصدرت حسابات السوشيال ميديا بعد تناقل المتابعين صورة لها من احدث اطلالاتها على حسابها على الفيسبوك.

وبدت رباب كنعان الشهيرة بشخصية شخصيّة “الآنسة وردة” حيث كانت تلعب دور السكرتيرة الجميلة ضمن أحداث المسلسل الشهير “يوميّات جميل وهناء”، بملامح مختلفة عن السابق خاصة مع صبغ شعرها باللون الأحمر وارتدائها النظارات الشمسية الى جانب التغييرات في ملامحها بفعل التقدم بالعمر.