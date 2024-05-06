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رياض - احمد صلاح - ناهد حلبي دخلت عالم الفن في السابعة وتزوجت الممثل إبراهيم مرعشلي وأنجبت منه ثلاثة أبناء أحدهم ممثل معروف فمن هو؟

من هي ناهد حلبي؟

الفنانة ناهد حلبي هي ممثلة سورية ولدت عام 1954 في دمشق وهي مسلمة، بدأت مشوارها الفني في مجال التمثيل عام 1971،ولكن بدأت حياتها الفنية مبكرة جدا في عمر السابعة في إحدى برامج الأطفال التلفزيونية السورية ثم أصبحت راقصة في احدي الفرق الفنون الشعبية وهي في سنة 14 سنة ، ثم رويدا رويدا دخلت عالم التمثيل وأصبحت من الممثلات المعروفات في السينما والتلفزيون و على المسرح أيضاً

حياتها الزوجية مع إبراهيم مرعشلي وتركها الفن 17 عام ثم عادت لتتطلق

تقابلت الفنانة ناهد خلال مشوارها الفني مع الفنان والمنتج اللبناني إبراهيم مرعشلي وتوج زواجهم بثلاث أبناء وهم طارق وسومر و لين.

ورث طارق الفن عن والديه وأصبح ممثل كبير.

بعد الزواج تركت الفنانة ناهد حلبي عالم الفن والتمثيل لمدة سبعة عشر عاماً بسبب كون زوجها رافضاً تماماً استكمالها لمسيرتها الفنية على الرغم من كونه فنان مشهور وله تأثير على السينما العربية وبعد هذه السنوات قررت ناهد استكمال مشوارها الفني وتقديم أعمال فنية قوية مثلما كانت تفعل من قبل ولكن زوجها أصر على الرفض وكانت النتيجة الطلاق والانفصال.

بعد هذه التجربة قررت عدم الدخول في أي ارتباط آخر.

وصرحت أن الحب هو الذي ينصفها في حياتها وأن مسيرتها في عالم الفن لم تنصفها لأنها خلال الفترة التي قدمت فيها أعمال فنية لم تكن راضية عنها وقدمتها من أجل المال.

تصريحات ناهد حلبي حول الفن الذي تقدمه

صرحت في إحدى اللقاءات عن سنها الحقيقي فهي ليست من الفنانين الذين يخفون سنهم عن الجمهور بل هي تحترم جمهورها ولا تقدم لهم سوى معلومات صريحة و حقيقية, كما صرحت عن كرهها الشديد تقديم فن يعتمد على تجسيد شخصية المرأة الأرستقراطية ولكن المخرجون يقدمون لها هذه الأدوار وهي تقبلها ورغم ذلك تقدمها بشكل ممتاز و بطريقة إبداعية.

صرحت أيضاً عن أن الفن السوري اختلف كثيراً واكتشفت ذلك بعد 17 عام من الغياب عن المشاركات الفنية وأصبح دور الفنانات في سنها لم يأخذ حقه على الرغم من أن هذا الوقت هو الذي يجب أن تحصل فيه على أدوار مهمة ومحورية داخل العمل الفني وقبولها للعمل لم يكن على اقتناع بدورها فيه ولكن هذا الدور دائماً يتم عرضه عليها فلا مفر من القبول بسبب أحوالها المادية لكون عالم الفن هو مصدرها الوحيد للرزق والعيش من خلاله .

ناهد حلبي وفن السرعة المؤقت في التأثير على الجمهور

تقارن ناهد حلبي اختلاف الفن في الوقت الماضي عن الوقت الحالي بتوضيح فكرتها على أن الوسط الفني في الوقت الحالي يعتمد على السرعة و الإنجاز فهي لا تعلم بمن يكون المخرج إلا عند التصوير كما أنه لا يوجه الممثل إلى كيفية إتقان دوره بل الهدف الأساسي هو تقديم العمل مما ينتج عنه فن ذو مدة معينة ثم ينساه المشاهدين غير الوسط الفني في الماضي الذي كان يعتمد على التواصل بين جميع طاقم العمل وتقديم فن هادف يظل في الوجدان وله مشاهدين حتى الآن و يتذكرها دائماً من شاهدها و يحبها كل الأجيال عبر مرور الوقت والزمن.

المجتمع العربي في السابق يتميز بالحرية والثقافة العالية

وجهت ناهد حديثها بخصوص تقديمها لأعمال جريئة وصرحت عن كون المجتمع العربي في الماضي كان يتميز بالحرية والثقافة العالية وما قدمته خلال أعمالها الفنية محاكي للواقع التي تعيش فيه ليس هناك أي مشاهد جريئة وذكرت أنها غير الفنانات اللواتي يظهرن بملابس غير لائقة سواء في الفن المصري أو السوري ولم يلاقين الآراء السلبية ولكن في الوقت الحالي ترى أن المجتمع العربي رغم وجود التكنولوجيا وتقدم الفن في العالم إلا أنه أصبح الآن في تراجع وتخلف .

أغنية الفنان فؤاد غازي لها لزرعلك بستان ورود ورغبتها بأن يصبح بسام كوسا نقيب الفنانين

صرحت الفنانة ناهد حلبي بأن الفنان الكبير الراحل “فؤاد غازي” قام بالغناء لها في الفيلم الشهير “حارة العناتر” في السبعينات وأطلق على الأغنية اسم “لزرعلك بستان ورود” .

صرحت ناهد عن أن من يقدم عمل فني ويظهر على شاشات التلفزيون ليسوا أفضل منها في تقديم فن هادف وأنها تملك الصحة والقدرة على التمثيل في أدوار بطولة ومحورية و ذات قيمة وترى أن الاعتزال هو أفضل حل كما أنها ترى أن أجور الفنانين لا تكفي المواصلات إلى موقع التصوير وترغب في أن يكون رئيس النقابة بسام كوسا. [Ezoic]

كما صرحت عن تقدم حفيدتها هيا المرعشلي عليها في عالم الفن وأنها قامت بتحقيق نجاح كبير في فترة صغيرة .

رغم أن ناهد كانت غير راغبة في أن يتزوج ابنها طارق من زوجته الراحلة رنده ولكنها دعت لها بالرحمة خلال حديثها في البرنامج.

العلاقة بين ناهد وابنها طارق وحفيدتها هيا قوية جداً لدرجة أنهم يتبادلون الآراء في الأعمال الفنية التي يتم عرضها عليهم.

معاناة ناهد حلبي مع الأزمة السورية وانتقدت الحياة المعيشية

تحدثت ناهد عن الأزمة السورية وكيف كانت هذه المرحلة عندما حلت ضيفة في برنامج إذاعي يسمي “نينار أف إم” وكانت المذيعة تحاول قدر الإمكان الابتعاد عن الحديث في هذا الموضوع والعودة إلى حديثهم عن الفن والسينما ولكن أصرت نجمتنا و قامت بانتقاد الحياة في سورية أثناء الأزمة و وصفت البطاقة الذكية بأنها غبية ولا تنفعها وتحدثت أيضاً عن المشاكل التي تعاني منها في الخدمات وغلاء الأسعار واحتياجات منزلها من كهرباء وغاز وغيرها من متطلبات الحياة كما شبهت حياتهم بحياة الكلاب وليس التعامل معهم مثل البشر بسبب تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والفنية بجانب كونها تسكن في الطابق العاشر وانقطاع الكهرباء أصبح لوقت طويل فتقوم بالصعود على قدمها كل هذه الأدوار كما تعتقد أن الأزمة ليست لها نهاية وأن أوضاع سوريا لم تصبح أفضل من أجل أحفادها.

أفلام و مسلسلات ناهد حلبي