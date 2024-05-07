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رياض - احمد صلاح - جيهان عبد العظيم بداياتها كانت في الرقص الشعبي واعتزلت الفن عام 2020 وتزوجت كاتب مصري وتفضل التبني على الإنجاب

من هي جيهان عبد العظيم؟

جيهان عبد العظيم هي ممثلة سورية من مواليد حلب 18 فبراير 1976 تميزت منذ ظهورها بجمالها المميز ولفتت الأنظار إليها في مسلسلات البيئة الحلبية وحتى التاريخية منها الخاصة بمدينة حلب رغم نجاحها في مسلسلات البيئة الشامية والاجتماعية.وكانت بدايتها الفعلية في مجال التمثيل عام 1993 في مسلسل الجذور لا تموت و توالت أعمالها الفنية بعد ذلك وقدمت العديد من الأدوار والشخصيات. جاءت فرصتها الحقيقة من خلال مسلسل أشواك ناعمة للمخرجة رشا شربتجي.

اعتزال جيهان عبد العظيم الفن في أبريل 2020

في أبريل 2020 أعلنت عن اعتزالها التمثيل بشكل نهائي. وكانت آخر مشاركة تمثيلية لها بعام 2016 من خلال مسلسل مذنبون أبرياء. وذكرت في تصريح مقتضب لها عام 2021 أنها ربما تعود للفن ولكن بطريقة مختلفة وأنها تعد مفاجأة لذلك. ولكنها قبل ذلك تحدثت بعد شهرين من اعلان اعتزالها أنها ربما تعود للتمثيل إذا وجدت العمل الفني القوي. لكنها أشارت في حديث آخر لمجلة فوشيا أن زوجها يستكثرها على الوسط الفني وهو سبب اعتزالها ولم توضح الأسباب لذلك.

حياة جيهان عبد العظيم الأسرية

في عام 2015 خطبت لمواطنها الطبيب السوري أيمن عياد لكنهما انفصلا بعد فترة قصيرة وفي عام 2016 أعلنت انها تزوجت الكاتب المصري إياد إبراهيم بعدما تكتم على الأمر في البداية. وهو نجل الأديب الشهير إبراهيم عبد المجيد. وقد شاركت زوجها كتابة مسلسل لحم غزال الذي عُرض في رمضان 2021 وكان من بطولة الفنانة المصرية غادة عبد الرزاق.

جيهان تفضل التبني على الإنجاب

صرحت لمجلة فوشيا أنها تفضل التبني على الإنجاب هي وزوجها وأشارت إلى أنهما متفقان على ذلك، فهما لا يريدان إنجاب طفل في هذا العالم غير المستقر، ويفكران أكثر بالتبني، لإنقاذ روح لا سند لها في هذا العالم.

أعمال جيهان عبد العظيم الفنية

كانت بدايتها عام 1993 من خلال اطلالتها بمسلسل جذور لا تموت، ولم تمضي سنوات إلا وكانت تقف أمام الفنان دريد لحام بمسلسل عودة غوار : الأصدقاء عام 1998، وآخر أعمالها كان مذنبون أبرياء عام 2016.

أما أبرز شخصياتها في عالم الدراما، رانيا بمسلسل ذكريات الزمن القادم عام 2003، وشخصية خلود في مسلسل أشواك ناعمة عام 2005 وحتى قيل لها بحفل حضرته مؤخرا في أغسطس 2021 أن جمالها لم يتغير منذ أشواك ناعمة، وكذلك تألقت في شخصية نبيه بمسلسل الدبور في جزأيه الأول والثاني، وشخصية شيرين بمسلسل أيام الدراسة.

وكانت قد شاركت بمسلسلات البيئة الشامية مثل بيت جدي وبيت العز ومسلسلات البيئة الحلبية مثل باب الحديد وسيرة آل الجلالي وخان الحرير وخاصة أنها حلبية، والمسلسلات الاجتماعية والتاريخية المتنوعة، وفي رصيدها أكثر من 75 مسلسل تلفزيوني منها 15 عملاً جسدت فيه دور البطولة.

كما تميزت بشخصيات أخرى مثل شخصية ميادة بالجزء الثاني من خان الحرير عام 1998، وسناء في مسلسل المحكوم عام 1996 وكان من بطولة الفنان الكبير جمال سليمان.

وفي السينما شاركت في فيلمين هما فيلم عقاب عام 2006، وفيلم لكل ليلاه عام 2009.

أما في المسرح فشاركت بمسرحية سمح في سوريا عام 2001 وقدمت فيها عدة شخصيات.

مشاركة جيهان في الحملات “الوطنية” السورية ودعمها لحملة “ليرتنا عزتنا” التي روج لها النظام

شاركت الفنانة جيهان عبد العظيم ببعض الحملات السورية “الوطنية” التي انتشرت خلال العام الماضي 2020 على وسائل التواصل الاجتماعي، إذْ شاركت بحملة “ليرتنا عزتنا” من خلال إعلانها عن استعدادها لبيع فستان فرحها مقابل ليرة سورية واحدة في الأوقات التي انتشرت فيها هذا النوع من المزاودات، وتحديدًا في الشهر الأول من عام 2020.

جيهان عبد العظيم على مواقع السوشال ميديا

ومن الواضح أن الفنانة تحاول رفع رصيد متابعيها على الانستغرام ووسائل التواصل الاجتماعي بين الفينة والأخرى، وجذب الأضواء إليها خاصة بعد غيابها الطويل عن الساحة الدرامية لما يزيد عن خمس سنوات.

فتارة تعلن طلاقها من زوجها وتارة أخرى تنفي الخبر وهكذا تزيد رصيدها، رغم أنها فنانة قديرة ولا يمكن لأحد إنكار أعمالها الكبيرة والمميزة في الوسط الفني والدراما السورية وتجسد عصر تألق تلك الدراما وصعودها خاصة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

كما أن جيهان لديها حساب رسمي على فبسبوك ويقدر عدد متبعيها 690 ألف شخص ولديها أيضا قناة على يوتيوب يتابعه أكثر من 76 ألف شخص.

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