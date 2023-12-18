نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: أبارك لأخي تميم بن حمد والشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 06:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وللشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني.متمنياً سموه لدولة قطر دوام التقدم والنماء.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة “X”: “أبارك لأخي الشيخ تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً لدولة قطر دوام التقدم والنماء”.

وأضاف سموه: “العلاقات الإماراتية-القطرية أخوية وراسخة، ونمضي معاً نحو تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات، بما يعود بالخير والازدهار على البلدين وشعبيهما الشقيقين”.