“مجمّع دبي للمعرفة” يُطلق أكبر مكعّب روبيك تفاعلي في العالم

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 02:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلق مجمّع دبي للمعرفة التابع لمجموعة تيكوم أكبر مكعّب روبيك في العالم، تزامناً مع الاحتفاء بمرور عشرين عاماً على تأسيس مجمّع دبي للمعرفة والذي ساهم في إثراء الاقتصاد المعرفي على مستوى المنطقة.

وسجل هذا المكعب التفاعلي المبتكر رقماً قياسياً في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، حيث يبلغ وزنه أكثر من 300 كغ، بطول وعرض وارتفاع يبلغ 3 أمتار، ويتألف من 21 مكعّباً مصنوعاً من الألياف الزجاجية التي يصل ارتفاع كلّ منها إلى متر واحد تقريباً.