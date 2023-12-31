نشكركم على متابعتكم خبر عاجل : تراجع بأسعار الوقود في الامارات مطلع العام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 31 ديسمبر 2023 10:57 مساءً - متابعة – مروة البطة تسجل أسعار الوقود في دولة الإمارات لشهر يناير 2024 تراجع بحوالي 14 فلساً للتر الواحد لأسعار البنزين، وبمقدار 19 فلساً للتر الديزل الواحد. فيما يلي قائمة بأسعار الوقود خلال شهر يناير 2024 (لتر/ درهم): بنزين 98: قبل : 2.96 درهم بعد : 2.82 درهم بنزين 95: قبل : 2.85 درهم بعد : 2.71 درهم بنزين 91: قبل: 2.77 درهم بعد : 2.64 درهم ديزل: قبل : 3.19 درهم بعد : 3.00 درهم