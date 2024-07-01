نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يُعزي ملك المغرب بوفاة والدته على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 يوليو 2024 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، برقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته.

وقال سموه عبر منصة إكس: “تعازينا للشعب المغربي الشقيق ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس في وفاة والدته، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، رحمها الله، وتغمدها بواسع رحمته.. وألهم أهلها وأحبابها والأسرة الملكية والشعب المغربي الشقيق الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.