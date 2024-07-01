نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك يشهد تصعيد أحمد حسام مهاجم فريق الشباب مواليد 2003 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز تصعيد علي أحمد حسام مهاجم فريق الشباب مواليد 2003 بالنادي.

وشارك اللاعب في جميع فقرات التدريب البدنية والفنية، بعد تصعيده بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بإستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.