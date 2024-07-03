نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطالبات باستعادة أثر «الملك إسيسي» من ألمانيا.. ومؤرخ: لقب السيسي مصري قديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حملت أسماء وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة مفاجآت تاريخية حيث ورد اسمين وهما الدكتور أحمد هنو والدكتور أحمد كوجك أو كجك وزيرا الثقافة والمالية وكلا اللقبين أحدهما مصري قديم والآخر مملوكي ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لقب رئيس الجمهورية

وكشف المؤرخ المعروف والمرشد السياحي الشهير بسام الشماع عن مفاجأة بخصوص لقب رئيس الجمهورية «السيسي» حيث قال في تصريحات خاصة إنه اسم ملك من ملوك مصر القديمة، وهو الملك إسيسي.

الصقر الذهبي الثابت

وقال الشماع إن الاسم الكامل للملك إسيسي هو « جد كا رع إسيسي» أحد ملوك الأسرة الخامسة المصرية القديمة، وله هرم ضخم معروف في منطقة سقارة، ومعنى الاسم «روح الشمس المستقرة»، ومن ألقاب الملك جد كا رع اسيسي أيضًا «بيك نبوت جد» ومعناه الصقر الذهبي الثابت.

والملك إسيسي هو الملك الثامن قبل الأخير في الأسرة الخامسة وجاء من بعده الملك ونيس أو أوناس صاحب الهرم الشهير في سقارة، وحكم إسيسي من عام 2414 حتى 2375 ق.م أي أنه حكم 39 عامًا تقريبًا.

وهرم الملك جد كارع إسيسي في جنوب سقارة على مساحة 78 ونصف مترًا مربع وارتفاع 52 ونصف مترًا، وهذا الملك يُنسب إليه الفضل في ابتكار حكومي جديد وهو منصب حاكم الجنوب وهو منصب هام لحماية جنوب البلاد والإشراف على حكام الأقاليم الجنوبية لحماية هذا الجزء الهام من أراضي مصر، التي حرص على توحيدها تحت راية واحدة وهي تقابل فكرة المحافظين الآن.

وكان بتح حتب في عهده هو الحكيم الشريف والعمدة والوزير وكان يلي الملك مباشرةً في الأهمية، وكان الملك جد كا رع إسسي حريص على تنمية سيناء، مقلدًا في ذلك حكام مصر القديمة بشكل عام، حيث أمر بتسيير بعثات استكشافية إلى سيناء لجلب النحاس والفيروز، كما قام ببعثات استكشافية إلى النوبة من أجل الذهب والديوريت، وإلى أرض بونت من أجل البخور.

والأثر الذي يحمل اسم الملك جد كا رع إسيسي موجود في ألمانيا وطالب الشماع بإعادة هذا الأثر الهام إلى حضن الوطن حيث يعتبر هذا الاسم العريق ممتد من الجذور المصرية وحتى العصر الحديث.

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