نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 يوليو 2024 09:55 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 1-7-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.