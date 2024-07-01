نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 يوليو 2024 09:55 صباحاً - خاص – نغم حسن
كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 1-7-2024.
وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً”.
وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س”.
وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.