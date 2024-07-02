نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يهنئ هاتفياً رئيس إندونيسيا المنتخب بنجاح العملية الجراحية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 2 يوليو 2024 09:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً، مع فخامة برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا المنتخب، وزير الدفاع، هنأه خلاله بنجاح العملية الجراحية التي أجراها، داعياً الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

وبحسب “وام” ، من جانبه، عبر فخامة برابوو سوبيانتو، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على هذه اللفتة الكريمة من سموه، وما أبداه من مشاعر طيبة تجاهه، متمنياً لسموه موفور الصحة والعافية.