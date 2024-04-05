نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات : 203 طائرات مساعدة إلى غزة خلال 150 يوماً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 5 أبريل 2024 10:56 صباحاً - متابعة- شادي علوش

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وضمن عملية «الفارس الشهم 3»، تواصل دولة الإمارات نقل المساعدات الإنسانية لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، لليوم الـ 150.

ووصل عدد طائرات الشحن إلى 203طائرة مساعدات، و659 شاحنة نقل بري، إضافة إلى 3 سفن شحن، وسفينة تشكل مستشفى عائم.

بالإضافة إلى 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية 1.2 مليون جالون يومياً، و5 مخابز بقدرة إنتاجية 12500 – 15000 رغيف في الساعة.

وبذلك بلغ إجمالي المساعدات الإغاثية إلى غزة 21954 طناً، إذ بلغ عدد أطنان الإنزال الجوي ضمن عملية «طيور الخير»؛ 1321طناً.

كما تم استقبال 584 حالة طبية في الدولة، 14135بالمستشفى الميداني الإماراتي في غزة.

و 105حالة في المستشفى العائم بالعريش، ليبلغ إجمالي الحالات الطبية 14824حالة.