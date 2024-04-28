نشكركم على متابعتكم خبر اتفاقية بين “دبي الجنوب” و”المركز الميكانيكي للخليج العربي” لافتتاح منشأة بـ500 مليون درهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 أبريل 2024 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، اليوم، عن توقيع اتفاقية مع المركز الميكانيكي للخليج العربي لعلامات السيارات الفاخرة في الإمارات، لافتتاح صالة عرض ومركز خدمة جديد بقيمة 500 مليون درهم في دبي الجنوب، لتلبية احتياجات عملاء علاماتها التجارية.

وبحسب “وام”، تمتد المنشأة المتطورة التي سيتم تشييدها على مساحة 33 ألف متر مربع، وستوفّر صالة عرض لسيارات BMW، وMINI، وRolls Royce، والعديد من العلامات التجارية الأخرى، كما ستضم المنشأة مركز خدمة شامل لتلبية احتياجات العملاء في مرحلة ما بعد البيع وخدمات الصيانة.

وتتمتع المنشأة بموقع استراتيجي في “ذا بزنس أفنيو”، وهي وجهة رئيسية على مقربة من مبنى الطيران الخاص ومطار آل مكتوم الدولي، توفر سهولة الوصول إلى شارع الشيخ محمد بن زايد والمنطقة الحرة بجبل علي وشارع إكسبو.

وقال سعادة خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب:” تعتبر هذه المنشأة الجديدة شهادة على الجاذبية التي تتميز بها دبي الجنوب للشركات، بفضل منظومتها المتكاملة وبنيتها التحتية الحديثة المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الأعمال”.

وأضاف:”نحن ملتزمون بتقديم كافة أشكال الدعم للمركز الميكانيكي للخليج العربي، للمساهمة في توفير خدمات استثنائية لعملائه في المنشأة الجديدة”.

بدوره، أشاد يان فيلتون العضو المنتدب في البطحاء القابضة، الشركة المالكة للمركز الميكانيكي للخليج العربي، بالمبادرات التنموية لدبي الجنوب، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، من خلال توفير أفضل المرافق والخدمات رفيعة المستوى للعملاء.