نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تستقبل الدفعة 16 من أطفال فلسطين الجرحى ومرضى السرطان للعلاج على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 أبريل 2024 04:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

وصلت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فجر اليوم، الدفعة الـ16 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان. وذلك في إطار مبادرة إنسانية تهدف إلى تقديم العلاج والرعاية الصحية لألف طفل من قطاع غزة.

وضمت الدفعة 25 طفلاً بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة، بالإضافة إلى 51 مرافقاً من عائلاتهم، وفق “وام”.

وفور وصولهم إلى مطار زايد الدولي، تم نقل الأطفال الذين تتطلب حالاتهم رعاية فورية إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما تم توفير أماكن إقامة مناسبة لبقية الحالات والمرافقين في مدينة الإمارات الإنسانية.

وتأتي هذه المبادرة الكريمة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجسد حرص الدولة على تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الظروف.

وأعرب ذوو الأطفال الجرحى ومرضى السرطان عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة ولقيادتها على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، التي تُعد نموذجاً للتضامن والدعم بين الدول العربية الشقيقة.

وأكدوا على أن الإمارات العربية المتحدة كانت وستظل سبّاقة في تقديم العون والمساعدة للشعب الفلسطيني، مثمنين جهود الفرق الطبية والإنسانية التي قدمت لهم الدعم الكامل.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، سارعت منذ بدء الأزمة في قطاع غزة إلى تقديم كافة أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك في إطار عملية “الفارس الشهم 3” الإنسانية.

وعززت دولة الإمارات جهودها لمعالجة المرضى والمصابين الفلسطينيين من خلال إقامة مستشفى ميداني داخل القطاع بسعة 150 سريرًا، وإقامة المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش المصري، الذي يتسع لـ100 سرير، ويضم غرف عمليات وعناية مركزة وأقساماً للأشعة والمختبرات والصيدليات.