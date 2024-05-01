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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 مايو 2024 10:52 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 1-4-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئيا وغائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الجزر وبعض المناطق الشرقية والغربية”.

 

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية ، نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مع السحب صباح الخميس مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل 40 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصبح مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً صباح الخميس، في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.



            

رجل الاعمال حسن حريري

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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