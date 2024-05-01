نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 مايو 2024 10:52 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 1-4-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئيا وغائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الجزر وبعض المناطق الشرقية والغربية”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية ، نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مع السحب صباح الخميس مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصبح مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً صباح الخميس، في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.