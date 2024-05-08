نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يهنئ بوتين بمناسبة تنصيبه رئيساً لروسيا الاتحادية لولاية جديدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 مايو 2024 11:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

بمناسبة تنصيب فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيسًا لروسيا الاتحادية لولاية جديدة، قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، تهانيه الصادقة، متمنيًا له التوفيق في قيادة بلاده نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وعبّر سموه عن تهنئته لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مؤكدًا: “أتقدم بأصدق التهاني لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة تنصيبه رئيسًا لروسيا الاتحادية لولاية جديدة، متمنيًا له التوفيق في قيادة بلاده نحو المزيد من التنمية والتقدم. وأطمح إلى مواصلة التعاون معه لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين بلدينا ودفع العلاقات الثنائية نحو آفاق جديدة، لصالح شعبينا”.