نشكركم على متابعتكم خبر “سبينس” تبدأ تداول أسهمها في سوق دبي المالي بعد طرح عام أولي ناجح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 مايو 2024 08:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

رحّب سوق دبي المالي، اليوم، بالإدراج الناجح لشركة “سبينس 1961 هولدينج” بعد أن شهد الاكتتاب العام للشركة، إقبالا واسعا من المستثمرين الإقليميين والدوليين من المؤسسات والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب نحو 71 مليار درهم .

وبحسب “وام”، تخطى إجمالي طلبات الاكتتاب نسبة 64 مرة لجميع شرائح المستثمرين مجتمعة (باستثناء المستثمر الأساسي)، وهو أعلى مستوى من الطلب وأعلى نسبة تغطية ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير الحكومية في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة.

واستجابة لمستويات الطلب المرتفعة، تمت زيادة نسبة الطرح لشريحة المستثمرين من الأفراد من 5% إلى 7% من أسهم الطرح العام.

وبعد اختتام اكتتابها الناجح في سوق دبي المالي، بدأت الشركة تداول أسهمها وتم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.53 درهم للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقا، ما يحقق إجمالي عائدات بنحو 1.38 مليار درهم تقريبا، لتبلغ القيمة السوقية للشركة 5.51 مليار درهم عند الإدراج.

وشكّل الإدراج الناجح لشركة سبينس، وهو الثاني في سوق دبي المالي خلال العام الجاري، دليلا ملموسا على قوة وديناميكية الأسواق المالية في دبي.

ويعكس هذا الإنجاز الجهود المبذولة من قبل سوق دبي المالي، لجذب الاكتتابات الجديدة من القطاع الخاص، وزيادة مشاركة المستثمرين، وتعزيز القطاع المالي في الإمارة والتطوير الاقتصادي في دولة الإمارات عموما.

وقرع علي سعيد جمعة البواردي رئيس مجلس إدارة شركة سبينس، جرس افتتاح جلسة التداول في سوق دبي المالي، بحضور سعادة هلال المري رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وحامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة سبينس وإداراتها ومجموعة من المسؤولين الآخرين.

وأعرب البواردي، عن سعادته في أن يتم إدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي، وتوفير فرصة للمستثمرين ليكونوا جزءا من خطط النمو المستقبلية.

وأكد سونيل كومار الرئيس التنفيذي لشركة سبينس أن الإقبال القوي الذي حظي به الاكتتاب العام الأولي، الذي شهد أعلى مستوى من الطلب على الاكتتاب العام الأولي غير الحكومي في سوق دبي المالي في السنوات العشر الأخيرة، يعكس مدى جاذبية العرض الاستثماري.

وقال : نستفيد من النمو الاقتصادي الإيجابي الذي تشهده المنطقة، وسنواصل سعينا الدؤوب لتحقيق النمو في كل من أعمالنا الأساسية وفي الأسواق التي نتواجد فيها، ونخطط التوسع فيها وتطوير مفاهيم جديدة ومبتكرة.

وأكد سعادة هلال المري رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي أن هذا الإدراج يشكل دليلا على التزام السوق بتوفير منصة لمختلف فرص الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم أهداف وطموحات القيادة الحكيمة في دبي، مشيرا إلى الاقبال الواسع من المستثمرين، ما يرسخ مكانة دبي كقوة اقتصادية عالمية بارزة، تتميز بمرونتها العالية وجاذبيتها المتزايدة للمستثمرين الدوليين.

وقال : يعكس هذا الإنجاز الجهود المشتركة والتوجه الاستراتيجي الذي يقوده سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم إمارة دبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للدفع قدما بمسيرة تقدُّم دبي وترسيخ مكانتها كمركز عالمي مالي رائد.

وأكد حامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي أن انضمام سبينس إلى سوق دبي المالي يشكل إنجازا استراتيجيا وإضافة جديدة إلى السوق، ويحمل أهمية مزدوجة، حيث تعد سبينس أول شركة غير حكومية تدرج أسهمها في سوق دبي المالي في عام 2024، كما أنّ الاكتتاب شهد إقبالاً هائلاً من المستثمرين، ما يعكس مستوى الثقة المتزايدة في الأسواق المالية في دبي.

وقال : يشكّل نجاح إدراج شركة سبينس للمرة الأولى في الأسواق المالية شهادة على مكانتنا المتميزة كسوق مالي مفضل بالنسبة للشركات الخاصة الساعية إلى اغتنام فرص النمو، كما يُعد دليلا ملموسا على التزامنا الثابت بتعزيز التوسع الاقتصادي والتنويع، وإرساء الأسس لانطلاقة قوية للأسواق المالية بدبي لهذا العام.

ويؤكد نجاح اكتتاب سبينس على جاذبية عروض القيمة التي تقدمها، باعتبارها واحدة من أبرز متاجر التجزئة للأغذية الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتمتع بوضع يمكنها من مواصلة النمو في الأسواق الجذابة وسريعة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي عام 2024، ستفتتح الشركة متاجر في المملكة العربية السعودية لأول مرة، حيث من المتوقع أن يتم تشغيل أربعة متاجر في الرياض وجدة بحلول نهاية العام.

وستواصل سبينس أيضا افتتاح متاجر جديدة في سوقها المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستطلق تطبيق “المطبخ من سبينس” وهو مفهوم جديد مبتكر لصالات تناول الطعام بالإضافة إلى”سبينس سويفت”، وهي منصة لخدمة التجارة الإلكترونية المحلية.

وخلال الربع الأول من العام 2024، سجّل المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 4.59%، ليصل إجمالي التداولات إلى 25 مليار درهم.

وبلغت القيمة الإجمالية لعائدات الاكتتابات العامة الأولية في سوق دبي المالي 36.4 مليار درهم منذ عام 2022.