“العربي للتطوير والتنمية” يطلق دورة “أون باسيف”

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 مايو 2024 09:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن الاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية اليوم في دبي؛ عن انطلاق دورة أعمال “أون باسيف” الشركة المتخصصة في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي ، كمكتب تمثيلي للاتحاد لعام 2024/2025، حيث سيوكل لها مهام عديدة كتطوير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وتدعيم روابط التبادل التجاري بين الدول العربية، والمساهمة في وضع السياسات الاقتصادية العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي.

وبحسب “وام”، يعمل المكتب التمثيلي في الإمارات في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية برئاسة سعادة السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، كما يرأس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية الدكتور خالد عابد الذي أكد أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية التي تنعكس بالإيجاب على الجميع خاصة الشركات العربية الناشئة والمتوسطة.

بدوره أشار المهندس محمد كمال، الرئيس التنفيذي لشركة “أون باسيف” إلى أهمية التعاون التمثيلي مع الاتحاد العربي للتطوير والتنمية من خلال التقنيات والمنتجات المتطورة في مجال الأتمتة والتحول الرقمي و أهمية النمو الرقمي والتسويقي بالتزامن مع النمو الاقتصادي لاعتماد الاقتصادات العربية لهذه التقنيات لتعزيز اقتصاداتها وناتجها القومي..فيما أكدت الدكتورة سوزان القليني، المستشار الأكاديمي والإعلامي لشركة “أون باسيف” والرئيس التنفيذي لشركة “أوميديا” على أهمية الشراكة التمثيلية مع الاتحاد لتعزيز الاقتصادات العربية الواعدة وإنشاء الشراكات في جميع المجالات وتعزيز التعاون العربي البيني .