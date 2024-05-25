نشكركم على متابعتكم خبر تحذير مهم للسائقين من قبل القيادة العامة لشرطة أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 مايو 2024 11:53 مساءً - متابعة: محمد ضوا حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين من انخفاض الرؤية الأفقية على الطرقات بسبب تشكل الضباب الكثيف. ودعت شرطة أبوظبي جميع قائدي المركبات إلى توخي الحذر الشديد أثناء القيادة، واتباع الإرشادات التالية: الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإلكترونية على طول الطريق.

الموضحة على الشواخص واللوحات الإلكترونية على طول الطريق. الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات.

بين المركبات. استخدام الأضواء الأمامية حتى في النهار.

حتى في النهار. تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة. التوقف عن القيادة إذا كانت الرؤية ضعيفة للغاية. تُؤكّد شرطة أبوظبي على أهمية التزام السائقين بهذه الإرشادات لضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.





