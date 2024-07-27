نشكركم على متابعتكم خبر الحرس الوطني ينقذ مواطناً من الغرق إثر انقلاب دراجته المائية مقابل خور رأس الخيمة ‏ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 27 يوليو 2024 05:49 مساءً - تمكنت مجموعة حرس السواحل بالحرس الوطني، من إنقاذ مواطناً من الغرق بعد تعرضه لحادث انقلاب دراجته المائية مقابل خور رأس الخيمة.

‏وقد عملت فرق الانقاذ على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، والتأكد من أنه بحالة صحية جيدة ونقله إلى المستشفى.

وناشد الحرس الوطني مرتادي البحر وقائدي الدراجات المائية أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها، ومعدات السلامة اللازم توافرها، قبل وأثناء ارتياد البحر.