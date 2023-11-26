العالم اليوم - فيديو.. إصابة مصور "دوت الخليج" برصاصة إسرائيلية مطاطية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 نوفمبر 2023 08:20 مساءً - أصيب مصور قناة "دوت الخليج"، رائد الحلو، مساء الأحد، برصاصة مطاطية أطلقتها عليه القوات الإسرائيلية بينما كان يغطي الاستعدادات لاستقبال الأسرى الفلسطينيين الأطفال المقرر الإفراج عنهم في الضفة الغربية المحتلة، ضمن صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس.

وأصيب المصور برصاصة مطاطية في يده، وتطلب الأمر نقله إلى مستشفى يافا الجراحي في رام الله، كما أصيب عدد من الصحفيين بحالات اختناق.

وكان مراسلنا فراس لطفي ومصورنا رائد الحلو في محيط سجن "عوفر" غربي رام لله لتغطية الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس.

وبينما كان مراسلنا يتحدث على الهواء مباشرة، خرجت قوات إسرائيلية من سجن "عوفر" تتقدمها جرافة في إطار تهديد المحتشدين من المواطنين الفلسطينيين الذين جاءوا من أجل استقبال الأسرى المحررين لقمعهم بشكل عنيف، كما حدث أمس، عندما أصيب 4 بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأثناء حديث المراسل على الهواء مباشرة، بدأ الجيش الإسرائيلي بإطلاق قنابل الغاز على المنطقة التي يوجد فيها الصحفيون.

وأظهرت لقطات عدسة "دوت الخليج" سقوط قنابل الغاز على سيارات الصحافة التي كانت بعيدة عن الجماهير الفلسطينية بشكل كثيف.

وبادرت القوات الإسرائيلية إلى إطلاق قنابل الغاز على الصحفيين دون مبرر فلم يكن هناك رشق للحجارة.

وذكر المراسل أن القوات الإسرائيلية استهدفت الصحفيين مرارا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في عوفر.

ولم يتمكن مراسلنا من استكمال حديثه بسبب كثافة الغاز المسيل للدموع الذي غطى المنطقة التي يوجد فيها.