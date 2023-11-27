العالم اليوم - مصر: "سيناريو واحد" يوقف إطلاق النار في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 12:24 مساءً - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكرى، الإثنين، أن وقف إطلاق النار فى غزة "لن يتحقق إلا إذا أدركت إسرائيل أنه فى مصلحتها".

وأضاف شكري، خلال لقاء اللجنة العربية الإسلامية مع وزير خارجية إسبانيا في برشلونة، أن "هذا لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولي على إسرائيل".

والتقت اللجنة وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية عبر منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، إن الوزير المصري أعرب عن شكره لإسبانيا على "موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وتمسكها بالمبادئ".

ووصل شكري إلى برشلونة، الأحد، للمشاركة في المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط الذي ينعقد الإثنين، واقتصر هذا العام على مناقشة تطورات الأوضاع في غزة.

وتجتمع وفود دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الإثنين، في برشلونة، لبحث حرب غزة بالتزامن مع اقتراب انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

ويرأس المنتدى منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بينما لم تحضر إسرائيل الفعاليات.