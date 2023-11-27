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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قوات الدعم السريع في السودان يوم الإثنين أنها نفذت عملية نوعية استهدفت قاعدة وادي سيدنا في أم درمان.

وأفادت البيانات بتدمير طائرة حربية من طراز C130 ومخزن للذخيرة، إلى جانب عدة آليات ومعدات ومركبات.

"عملية نوعية" للدعم السريع استهدفت قاعدة وادي سيدنا

تسببت هذه العملية في إثارة هلع بين قوات الجيش السوداني، التي اضطرت للهروب من ساحة القتال. وأكدت قوات الدعم السريع عزمها على مواصلة العمل بهمة عالية لإنهاء هذه الحقبة الصعبة في تاريخ الشعب السوداني.

شددت على التزامها بإنهاء الحرب لصالح الشعب وتحقيق تطلعاته في الحرية والمساواة والعدالة والحكم الديمقراطي.

وتستمر الحرب التي اندلعت في أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في تسجيل خسائر بشرية ونزوح مليون شخص، مما يثير المخاوف بشأن استمرار هذا الوضع في بلد يعاني من التشرذم والنزاعات.