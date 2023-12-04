العالم اليوم - بيكر هيوز: COP28 النسخة الأكثر شمولية لجميع الأطياف بالعالم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 04:29 مساءً - قال الرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز" (Baker Hughes)، لورينزو سيمونيلي، في مقابلة خاصة مع دوت الخليج، الاثنين، إن هناك تفاؤل كبير بما يجري من نقاشات ومبادرات في مؤتمر الأطراف COP28 المنعقد حاليا في دبي.

وأضاف سيمونيلي أن وجود كل الأطراف العاملة بقطاع الطاقة في مؤتمر المناخ، هو أمر مهم من أجل إيجاد حلول لقضايا المناخ، مشيرا إلى أن هذه النسخة من COP28 تعتبر الأكثر شمولية لجميع الأطياف بالعالم.

وأشار إلى أن "هذا المؤتمر سيكون حاسما للوصول إلى الأهداف المناخية المستقبلية".

وقال الرئيس التنفيذي لبيكر هيوز "نحن مؤمنون بعملية تقليل الانبعاثات حتى نصل لإنهائها ونستثمر في ذلك".

وأشار إلى أن شركته تقوم بالاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة، على غرار الكثير من شركات الطاقة التي تشعر بالمسؤولية تجاه قضايا المناخ وتعمل على زيادة قدراتها المتعلقة بالطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات وتطوير التكنولوجيات المتعلقة بذلك الأمر.

وعن دعوات الاستغناء الكامل عن الوقود الأحفوري للحد من الانبعاثات، قال سيمونيلي، إنه لا يجب التركيز على نوع الوقود في حد ذاته، وإنما المهم هو كيفية التخلص من الانبعاثات.

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، قال سيمونيلي، إنه لن يكون وسيطا فقط في الانتقال الطاقي لكنه سيكون مصدرا مهما، مضيفا أن مزيج الطاقة في المستقبل يجب أن يكون متنوعا ولا يجب استبعاد مصادر دون أخرى.