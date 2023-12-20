نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير الاتحاد الأوروبي لـ "دوت الخليج": مستقبل غزة يكمن في عدم وجود لإسرائيل داخل أراضيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته بالقاهرة، حيث تناول حصاد وأنشطة التعاون المصري الأوروبي في عام 2023، ومؤشرات التعاون الثنائي في عام 2024.

وردا على سؤال "دوت الخليج" حول كيف يرى الاتحاد الأوروبي مستقبل الحكم في غزة بعد الحرب، خاصة وأن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أعلنت رفضها لأي مفاوضات بشأن مستقبل لغزة لا توجد فيه، قال السفير بيرجر مستقبل غزة بعد الحرب يكمن في إيجاد وطن للفلسطينيين وإرساء السلام.

وأوضح السفير أنه وكما صرح من قبل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، فالاتحاد الأوروبي يرى مستقبل غزة في عدم وجود لإسرائيل داخل أراضيها، ومع ذلك قال السفير إن الاتحاد الأوروبي يصنف حركة المقاومة "حماس" كجماعة إرهابية ولن يتعامل معها.

وأكد بيرجر أن الحديث عن مستقبل غزة يتضمن علاج المواقف الإنسانية، والإفراج عن الرهائن وكذلك العودة مرة أخرى إلى موقفنا على مدار 40 سنة المتمسك بحل الدولتين.

وعن الوضع فى غزة قال السفير: إن الاتحاد الأوروبى يتعاون بشكل وثيق فى هذا الأمر، مشيرًا، إلى وجود رحلة يومية من الاتحاد الأوروبى تحمل أدوات طبية أو سلع غذائية يتم تسليمها للسلطات المصرية ثم غزة.

وأعلن، عن وصول 26 رحلة حتى الآن إلى مطار العريش الدولى، ومضاعفة المساعدات لغزة 3 مرات حيث وصلت إلى 125 مليون يورو.

ونفى السفير، ربط منح مصر 10 مليار يورو مقابل التهجير القسرى للفلسطينيين، مؤكدًا، أن الأمر يتعلق فقط بتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مصر.

وقال: هى خطة استثمارية للاتحاد الأوروبى تبدأ بمليار يورو وتصل إلى 9.8 مليار يورو فى صورة استثمارات شركات أوروبية توجد بالقاهرة وقروض ميسرة، مؤكدًا، أن الأمر بدأ العام الماضى.