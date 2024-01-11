العالم اليوم - السعودية تعيد تبادل الوفود التجارية مع كندا بعد توقف 5 سنوات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 يناير 2024 03:24 مساءً - ذكر التلفزيون السعودي، الخميس، أن المملكة اتفقت مع كندا على إعادة تبادل الوفود التجارية بعد خمس سنوات من تعليق عملها، وذلك إثر استعادة البلدين للعلاقات الدبلوماسية الكاملة العام الماضي.

وأضاف التلفزيون في المملكة أن اتحاد الغرف التجارية في السعودية وقع اتفاقا مع الجانب الكندي لتشكيل مجلس أعمال سعودي كندي مشترك. ووفقا لبيانات رسمية كانت السعودية أكبر سوق تصدير لكندا في المنطقة في 2021 إذ بلغ إجمالي قيمة تلك الصادرات 2.2 مليار دولار كندي (1.65 مليار دولار أميركي).

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