العالم اليوم - تعيينات جديدة في الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية (IMI)

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يناير 2024 05:20 مساءً - أعلنت الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية (IMI)، المجموعة الاستثمارية الخاصة الرائدة في مجال الإعلام بالمنطقة، اليوم عن تعيينات جديدة في فريق الإدارة التنفيذية، حيث تم تعيين رانيا مصري الخطيب في منصب الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية والتسويق والاتصال وشريف بدرالدين في منصب الرئيس التنفيذي للإيرادات، ليكونا تحت رئاسة راني رعد الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتأتي هذه التعيينات في خطوة تدعم جهود التطوير التي تبذلها الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية لبناء المجموعة والارتقاء بها لتصبح مركزا إعلاميا رائدا عالمياً وذا رؤية مستقبلية.

وتعليقا على التعيينات الجديدة، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة راني رعد: "بالتزامن مع النمو المتواصل للشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية، يعد استقطاب أفضل الخبرات في المجال ركيزة أساسية لدفع استراتيجية الشركة الطموحة للنمو. وعليه، يسعدنا أن نرحب بانضمام رانيا وشريف اللذان يتمتعان بخبرة استثنائية وسجل حافل من الإنجازات الاستراتيجية، والتي من شأنها تعزيز المكانة الرائدة للشركة في القطاع الإعلامي، بما يتماشى مع التزامنا المتواصل بتقديم حلول إعلامية مبتكرة ترتقي بحضورنا الراسخ في قطاع الإعلام على المستوى العالمي".

تمتلك رانيا مصري الخطيب خبرة تزيد عن 20 عاما في مجال العلامات التجارية والتسويق وبلورة المنهجيات المبتكرة التي تعزز عمليات التواصل مع الجمهور، وذلك من خلال عملها مع العديد من العلامات التجارية العالمية واطلاقها لعلامات تجارية محلية، وتقلدها مناصب عدة، بما فيها منصب الرئيس التنفيذي لعمليات التحول في مجموعة شلهوب، أكبر مؤسسة متخصصة بتجارة التجزئة في الشرق الأوسط، وذلك قبل أن تبدأ عملها الاستشاري الخاص.

وستتولى رانيا في منصبها الجديد إدارة استراتيجية العلامة التجارية وعمليات التسويق والاتصال والإبداع، برؤية تهدف إلى توسيع نطاق التواصل مع الجماهير على كافة الأصعدة في عالم سريع الوتيرة غني بالمعلومات. وفي هذا الصدد علقت رانيا قائلة: "يسرني الانضمام إلى الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية والمساهمة في هذا القطاع الذي لا يقوم فقط بتزويد الناس بالمعلومات، بل في إثراء حياتهم وتعزيز رفاهيتهم".

كما يتمتع شريف بدر الدين بخبرة تزيد عن خمسة وعشرين عاما في قطاع الإعلام والإعلان، حيث شغل منصب مدير إدارة الشؤون التجارية في مجموعة MBC، ونجح بتطوير نهج شامل يرتكز على ابتكار المحتوى وتوفير إيرادات بديلة. وساهمت قيادته ومنهجه القائم على الابتكار الاستراتيجي بإحداث تأثير إيجابي ملموس في المؤسسات والعلامات التجارية رفيعة المستوى التي عمل بها في مختلف القطاعات. وسيتولى شريف في منصبه الجديد إدارة فريق العمليات التجارية، بما يضمن تعزيز ابتكار المنتجات ونمو الإيرادات. وفي هذا الصدد علق شريف قائلاً: "يسعدني الانضمام إلى الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية، المجموعة الرائدة في الابتكار الإعلامي وسرد القصص. بينما يستمر محتوانا في جذب الجماهير وتوجيهها وتحفيزها في جميع أنحاء العالم، فإن هدفي هو ترسيخ الشراكات مع عملائنا ووكالاتنا وتعزيز حضور علاماتهم التجارية بطرق مبتكرة".

الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية هي شركة استثمارية خاصة تركّز على الاستثمار في مختلف القطاعات الإعلامية والرقمية في جميع أنحاء العالم. ويندرج تحت مظلتها كل من: صحيفة "ذا ناشيونال" والعين الإخبارية و CNN الإقتصادية، بالإضافة إلى امتلاكها حصصا في "دوت الخليج" و"يورونيوز".