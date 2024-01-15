عبد اللهيان: الحوثيون سيواصلون ضرب السفن ما دام استمرت الحرب على غزة

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أحمد جودة - القاهرة - حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الولايات المتحدة وبريطانيا من استمرار الاعتداءات على اليمن، مشيرا إلى أن الحوثيين سيواصلون ضرب السفن ما دام الحرب مستمرة على غزة.

وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي سوبرامانیام جایشانکار: "تعتبر هذه الزيارة خطوة مهمة في تطوير التعاون المتنوع والواسع النطاق بين إيران والهند. وباعتبارنا أصدقاء قدامى وشركاء موثوقين، فقد أجرينا مناقشات مفيدة تتماشى مع مصالح البلدين".

وأضاف: "نتفق على استخدام الامكانيات الموجودة في شكل الاتفاقيات والوثائق القائمة في مجال التعاون بين شنغهاي وبريكس، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، وفي لقاء اليوم، تبادلنا وجهات النظر في مجال التعاون والمواقف المشتركة حول القضايا الدولية وخاصة الأمم المتحدة، بما في ذلك الوضع المؤسف في غزة وفلسطين والإبادة الجماعية هناك".

وتابع عبد اللهيان: "لقد أكدت إيران دائما على تجنب تصعيد الحرب وضرورة ضمان أمن الملاحة والشحن، وهذا موضوع تؤكد عليه الحكومة الإيرانية في علاقات الصداقة التي تربطنا بحكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، وخلال زيارة أحد كبار مسؤوليها إلى طهران قبل أسبوعين، صنعاء لن تسبب أي اضطراب في طريق الأمن البحري، لكن موقفها هو أنه ما دام استمرت الإبادة الجماعية في غزة سيعملون على منع حركة السفن الإسرائيلية أو التي تبحر نحو الموانئ الإسرائيلية".

وأكد عبد اللهيان على أن: "اليمن جزء من واقع وأمن منطقة غرب آسيا، وقد تحدثت مع نظيري الهندي عن التطورات في القوقاز وأفغانستان".

وأردف قائلا: "لقد أكدنا مرارا وتكرارا على ضرورة وقف الحرب والإبادة الجماعية في غزة في رسائل مختلفة عبر سويسرا، باعتبارها راعية المصالح الأمريكية، إلى المسؤولين الأمريكان والبيت الأبيض وحذرناهم أنه لا يمكن لأمريكا أن تنشئ داعشا في منطقتنا من ناحية وتتحدث عن محاربة داعش والإرهاب من ناحية ثانية".

وتابع: "لا يمكن لأمريكا أن تقف إلى جانب إسرائيل بكل قوتها وتشارك في قتل 24 ألف مدني في غزة، من بينهم آلاف النساء وأكثر من 12 ألف طفل، وتدعو الآخرين إلى ضبط النفس، سأقول بصوت عالٍ للسيد بلينكن، لقد قلنا لك مرات عديدة أن الحل ليس في الحرب، لقد أعلنا لكم قبل مائة يوم وبعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، ألا تلطخوا أيديكم بدماء الأبرياء في غزة، لا تربطوا مصيركم بمصير نتنياهو، نتنياهو يواجه قضايا مختلفة في الأراضي المحتلة وتاريخه وصل إلى نهايته، لا ينبغي للبيت الأبيض أن يربط مصالح الشعب الأمريكي بنظام الفصل العنصري هذا".

واوضح عبد اللهيان أن إيران تدعم بقوة أمن الملاحة البحرية في المنطقة، مضيفا: "نحذر أمريكا وبريطانيا بوقف الحرب على اليمن فورا، ونحذر أمريكا والكيان الإسرائيلي بوقف الحرب والإبادة الجماعية ضد غزة، الحل لن يكون عسكريا أبدا".