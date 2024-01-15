العالم اليوم - بريطانيا تصنف جماعة "حزب التحرير الإسلامي" منظمة إرهابية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يناير 2024 06:24 مساءً - قال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، الاثنين، إن بريطانيا أعلنت جماعة حزب التحرير الإسلامي العالمية منظمة إرهابية محظورة بشرط موافقة البرلمان.

وأضاف الوزير االبريطاني، في بيان في إشارة إلى الهجمات التي تشنها حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل إن "حزب التحرير منظمة معادية للسامية تروج وتشجع الإرهاب بما في ذلك الإشادة والاحتفال بهجمات السابع أكتوبر المروعة".

وأوضح كليفرلي، أن إشادة الجماعة بالهجمات ووصف حماس بالأبطال على موقعها على الإنترنت يشكل تشجيعا للإرهاب.

ويعني الحظر أن الانتماء إلى المجموعة أو الترويج لها وترتيب اجتماعاتها وحمل شعارها في الأماكن العامة سيكون بمثابة جريمة جنائية في بريطانيا.