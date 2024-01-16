نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام إيراني: الحرس الثوري استهدف غرفة محصنة للموساد الإسرائيلي في أربيل وإدلب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "العالم" نقلا عن مصادر أمنية بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف غرفة محصنة تابعة للموساد الإسرائيلي في أربيل شمال العراق بصواريخ "الفاتح 110".

استهداف مقار تابعة للموساد الإسرائيلي

وأشارت القناة الإيرانية إلى أنه عقب استهداف مقار تابعة للموساد الإسرائيلي تم تعليق الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي.

وذكرت "العالم" أن الحرس الثوري الإيراني قصف مقرات تجسس تابعة للموساد والإرهابيين وتجمعات لفصائل إرهابية في العراق وسوريا بالصواريخ الباليستية ردا على الجرائم الإرهابية التي قام بها مؤخرا أعداء إيران.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" إن القصف الصاروخي الإيراني على أهداف في سوريا طال مقرات "الحزب التركستاني" و"هيئة تحرير الشام" في إدلب.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الثلاثاء عن استهداف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران بعدد من الصواريخ الباليستية.

وأفاد في بيان بأنه "ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية".

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيانه أنه تم تدمير الأهداف، مشيرا إلى أنه سيكشف التفاصيل لاحقا.

وكان مراسل RT قد أفاد بورود أنباء عن استهداف طال محيط القنصلية الأمريكية بصواريخ بعيدة المدى في محافظة أربيل شمال العراق.

وذكر المراسل أن دوي انفجار قوي سمع في محافظة أربيل شمال العراق.