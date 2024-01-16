العالم اليوم - تقارير عن حادث أمني قرب ميناء عصب الإريتري على البحر الأحمر

انتم الان تتابعون خبر تقارير عن حادث أمني قرب ميناء عصب الإريتري على البحر الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يناير 2024 03:24 صباحاً - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 57 ميلا بحريا تقريبا شمال غرب مدينة عصب الإريترية.

وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الأمر، فيما لم تعرف طبيعة الحادث الأمني والجهة التي نفذته.

والأحد، قالت الهيئة إنها تلقت تقريرا الأحد عن اقتراب زورقين صغيرين من سفينة تجارية على بعد 23 ميلا بحريا (43 كيلومترا) شمال غربي ميناء عصب الإريتري على البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة في تحذير "اقترب الزورقان الصغيران واعترضا سفينة تجارية في محاولة لحملها على تغيير مسارها".

وتابعت "استمرت السفينة التجارية في مسارها بعد أن تلقت تطمينات من السلطات. ابتعد الزورقان الصغيران عن محيطها الآن. والسفينة وطاقمها بخير".