العالم اليوم - استطلاع: ترامب يحقق فوزا سهلا في انتخابات "الجمهوري" في آيوا

وتتوقّع استطلاعات الرأي أن يحقّق ترامب في الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي فوزاً سهلاً على منافسيه: السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.

وكان قد أعلن السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ولكن عندما أعود إلى ولاية آيوا، لن أكون مرشحا للرئاسة سأعلق حملتي".

وأضاف: "أعتقد أن الناخبين الذين هم الأشخاص الأكثر تميزا على هذا الكوكب كانوا واضحين حقا في أنهم يقولون لي: ليس الآن يا تيم".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في نوفمبر 2024.