نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصاعد التوترات.. كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية وسيول تأمر سكان جزيرتين بإخلائهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أمرت سلطات كوريا الجنوبية سكان جزيرتين حدوديتين بإخلائهما، الجمعة، بعد إعلان وزارة الدفاع في سيول أن كوريا الشمالية تقوم بإطلاق قذائف مدفعية في المنطقة، وذلك في الوقت الذي أمر فيه الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بزيادة إنتاج قاذفات الصواريخ في بلاده.

وأكدت كوريا الجنوبية، الجمعة، أن جارتها الشمالية أجرت مناورات مدفعية على طول الحدود البحرية المتنازع عليها. وأطلقت كوريا الشمالية نحو 200 طلقة مدفعية قبالة ساحلها الغربي، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار، حيث سقطت القذائف إلى الشمال من خط الحد الشمالي، والذي يمثل الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين.

في المقابل، أجرت البحرية الكورية الجنوبية مناورات بالذخيرة الحية في جزيرة يونبيونغ الحدودية، الجمعة، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية قذائف مدفعية في المنطقة.

وأوردت "يونهاب" أن القوات البحرية أجرت "مناورات بالذخيرة الحية بمدافع هاوتزر الذاتية الدفع من طراز كي9"، وهي الأولى من نوعها في المنطقة مذ أوقف البلدان العمل باتفاق عسكري في نوفمبر.

إخلاء جزيرتين

وكانت وكالة "يونهاب" للأنباء ذكرت في وقت سابق، الجمعة، أن كوريا الجنوبية أمرت بإخلاء جزيرة يونبيونغ القريبة من حدودها مع كوريا الشمالية من سكانها المدنيين، بعد إعلان وزارة الدفاع في سيول أن الجارة الشمالية تقوم بإطلاق قذائف مدفعية في المنطقة.

وفي وقت لاحق الجمعة، نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر محلي، أن كوريا الجنوبية أمرت سكان جزيرة بانغيوندو بإخلائها.