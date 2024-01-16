العالم اليوم - نهاية عهد ماني.. نجم السنغال الجديد والبداية من أمم إفريقيا

انتم الان تتابعون خبر نهاية عهد ماني.. نجم السنغال الجديد والبداية من أمم إفريقيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يناير 2024 09:24 صباحاً - حقق منتخب السنغال انتصارا مريحا في افتتاح مشواره ببطولة كأس أمم إفريقيا، وحقق الفوز 3-0 على منتخب غامبيا، الاثنين.

ولم يبرز النجم الأول لمنتخب السنغال، ساديو ماني، كما كان متوقعا، وبرز نجم آخر، بعمر 20 عاما فقط، صال وجال وكتب عهدا جديدا لنجم قادم بقوة في إفريقيا.

الموهوب القصير

لاعب خط الوسط لامين كامارا، كان نجم السنغال الأول في اللقاء، وسجل هدفين رائعين، وهيمن على وسط الميدان.

كامارا بلغ عامه العشرين قبل أسبوعين، وبالرغم من قصر قامته، إلا أنه يعد بمستوى مذهل قد يزيح ساديو ماني عن قمة "الهرم السنغالي".

من هو كامارا؟