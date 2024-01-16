نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقي يقرر تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم على أربيل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم على أربيل.
وأدانت الحكومة العراقية، الهجمات الأميركية على مواقع عسكرية عراقية.
وقالةالبنتاجون، إن هذه الضربات هي رد على هجمات ضد موظفين أميركيين بالعراق وسوريا من قبل ميليشيات تدعمها إيران.
وكشف البنتاجون، أنوالضربات الأميركية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها في العراق.