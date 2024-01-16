نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏رئيس الوزراء العراقي يقرر تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم على أربيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر ‏رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم على أربيل.

وأدانت ‏الحكومة العراقية، الهجمات الأميركية على مواقع عسكرية عراقية.

وقالة‏البنتاجون، إن هذه الضربات هي رد على هجمات ضد موظفين أميركيين بالعراق وسوريا من قبل ميليشيات تدعمها إيران.

وكشف ‏البنتاجون، أنوالضربات الأميركية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها في العراق.