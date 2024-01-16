نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد للاحتجاج وإدانة القصف على أربيل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استدعت وزارةوالخارجية العراقية، القائم بالأعمال الإيراني في بغداد للاحتجاج وإدانة القصف على أربيل.
قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم على أربيل.
وأدانت الحكومة العراقية، الهجمات الأميركية على مواقع عسكرية عراقية.
وقالةالبنتاجون، إن هذه الضربات هي رد على هجمات ضد موظفين أميركيين بالعراق وسوريا من قبل ميليشيات تدعمها إيران.
وكشف البنتاجون، أنوالضربات الأميركية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها في العراق.